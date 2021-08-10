Евгений Рылов: спасибо всем, кто купил маску котика!

Двукратный олимпийский чемпион, российский пловец Евгений Рылов обратился к болельщикам в своём «инстаграме».

«Я хочу сказать спасибо всем болельщикам за поддержку, которую я чувствовал на Олимпийских играх! Кто молился, болел и смотрел меня! Всем, кто взял эстафету и купил маску котика! Вы невероятные, и мне очень повезло, что по всей стране и не только, есть люди, для которых я пример. Спасибо!» — написал Рылов.

Пост доступен в «инстаграме» Евгения Рылова

На Олимпиаде в Токио Рылов выиграл золото на дистанциях 100 и 200 м на спине, а также стал серебряным призёром в эстафете 4×200 м вольным стилем.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Игр-2020.

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