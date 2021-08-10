Евгений Трефилов: чтобы достичь уровня Вяхиревой и Дмитриевой нужны не дни, а годы

Бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов дал комментарий по поводу выступления команды на олимпийском турнире в Токио.
«Я сейчас нахожусь в роли такого диванного эксперта. Мне легче всего говорить. Тот, кто не был в боевых действиях, только с дивана может говорить. Ощущения на площадке были совсем другие. Меня было слышно? Ну, это нехорошо, мне сделали замечание.
В своё время у меня сын занимался гандболом, и я в зал не ходил. Потому что думал, что тренер обидит, не так скажет, а я бы здесь сделал лучше. Я хочу только поблагодарить девчонок за то, что они остались на вершине гандбольного Олимпа.
Каждый должен выбирать, что лучше всего может делать. Я несколько раз бросал, потом возвращался. Раньше в мужском коллективе был перерыв на армию, а в женском — другие вещи. Чтобы вытащить людей на уровень Вяхиревой и Дмитриевой нужны не дни, а годы», — сказал Трефилов в эфире программы «Все на Матч!»
Напомним, российские гандболистки Анна Вяхирева и Дарья Дмитриева объявили, что приостановят карьеру после выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
- 10 августа 2021
-
16:36
-
16:30
-
15:50
-
15:47
-
15:14
-
15:13
-
15:09
-
14:51
-
14:42
-
14:15
-
13:56
-
13:43
-
13:40
-
13:14
-
12:50
-
12:32
-
12:30
-
12:16
-
12:06
-
11:43
-
11:31
-
11:15
-
10:56
-
10:43
-
10:38
-
10:00
-
09:41
-
09:40
-
09:35
-
09:19
-
09:00
-
08:57
-
08:44
-
08:34
-
07:10