Евгений Трефилов: чтобы достичь уровня Вяхиревой и Дмитриевой нужны не дни, а годы

Бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов дал комментарий по поводу выступления команды на олимпийском турнире в Токио.

«Я сейчас нахожусь в роли такого диванного эксперта. Мне легче всего говорить. Тот, кто не был в боевых действиях, только с дивана может говорить. Ощущения на площадке были совсем другие. Меня было слышно? Ну, это нехорошо, мне сделали замечание.



В своё время у меня сын занимался гандболом, и я в зал не ходил. Потому что думал, что тренер обидит, не так скажет, а я бы здесь сделал лучше. Я хочу только поблагодарить девчонок за то, что они остались на вершине гандбольного Олимпа.



Каждый должен выбирать, что лучше всего может делать. Я несколько раз бросал, потом возвращался. Раньше в мужском коллективе был перерыв на армию, а в женском — другие вещи. Чтобы вытащить людей на уровень Вяхиревой и Дмитриевой нужны не дни, а годы», — сказал Трефилов в эфире программы «Все на Матч!»

Напомним, российские гандболистки Анна Вяхирева и Дарья Дмитриева объявили, что приостановят карьеру после выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио.