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Аверина призвала прекратить травлю Ашрам, опередившую российскую «художницу» на Олимпиаде

Аверина призвала прекратить травлю Ашрам, опередившую российскую «художницу» на Олимпиаде
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Российская гимнастка Дина Аверина, завоевавшая серебряную медаль в финале индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио (Япония), прокомментировала травлю в соцсетях олимпийской чемпионки израильской гимнастки Линой Ашрам.

«Меня, как и Линой Ашрам, травят в соцсетях. Да, не все люди меня поддерживают. Мы ни в чём не виноваты — это дело судей. Мне жалко Линой — она ничего такого не сделала. Не надо её травить», — сказала Аверина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

На Олимпиаде-2020 Дина Аверина завоевала серебро, Арина Аверина стала четвёртой. Российская сторона выразила недовольство судейством.

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