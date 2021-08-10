«Забрали флаг и отбирают победы». Скандал с Авериными отразится на российских фигуристках?

Скандал в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио задел и мир фигурного катания. Прославленные спортсмены и тренеры возмущены несправедливым судейством в отношении российских сестёр Авериных. А ещё опасаются, что этот прецедент может угрожать доминированию наших фигуристок на Играх в Пекине.
Так неужели скандал с Авериными отразится и на российских фигуристках?
И возможно ли что-то сделать, чтобы потрясающих девочек Тутберидзе всё же обошла печальная судьба гимнасток?
В художественной гимнастике остановили доминирование России
Многие фигуристы, да и любители фигурного катания признавались, что на Олимпиаде в Токио особенно следят за художественной гимнастикой. В первую очередь из-за схожести видов спорта. Но, помимо красоты, грации и музыкальности, художественную гимнастику с фигурным катанием роднит сложная судейская система, оставляющая возможность для манипулирования оценками.
К сожалению, на Олимпиаде-2020 в художественной гимнастике так и произошло. Дине Авериной не хватило 0,15 балла до победы, а Арине — 0,65 до бронзы. С самого первого вида наших девочек начали откровенно зажимать, а израильтянке Линой Ашрам, напротив, ставили довольно щедрые оценки. В итоге к последнему упражнению она получила солидное преимущество и завоевала золото, даже несмотря на потерю ленты. В результате Россия впервые за 25 лет осталась без олимпийского золота в личном многоборье, хотя наша гимнастка объективно показала самое чистое и качественное выступление в финале.
Скандал с российскими гимнастками насторожил фигуристов
Болезненно отреагировали на разгоревшийся скандал и в сообществе фигурного катания. Причём именитые фигуристы не только возмущаются судейскими решениями в художественной гимнастике, но и опасаются, что подобная ситуация может повториться и в их виде спорта.
«Что дальше? Зимой у нас заберут женское фигурное катание, где мы впереди планеты всей? Чем больше мы будем возмущаться, тем больше будет давление на международные ассоциации. И тем меньше шанс, что такое повторится. Наша сборная выступила лучше, чем когда-либо!
Жаль, что Олимпиада превращается в политическое шоу, где на первое место выходят далеко не спортивные показатели. Хочется верить, что это изменится. И гражданство спортсмена перестанет быть причиной, по которой ему не достаётся заслуженная награда», — написала олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина в «Инстаграме».
Солидарен с Тотьямининой и её супруг Алексей Ягудин: «Теперь на Олимпийских играх, помимо оценок за технику, сложность, появилась ещё одна оценка, которая важнее всех остальных — «оценка за гражданство». У нас забрали флаг и потом отбирают победы. Просто потому, что ты русский!»
На несправедливое судейство также обратили внимание Татьяна Тарасова, Илья Авербух, Евгения Медведева, Татьяна Навка, а Евгений Плющенко даже провёл параллели с собственной карьерой.
«Больно, обидно и несправедливо! Я прошёл это в Ванкувере на своих третьих Олимпийских играх! Серебро, которое стало для меня дороже золота! Идёшь к каждой Олимпиаде четыре года, а потом вот так… А Лёша Немов в Aфинах! Кто помнит, кто выиграл у него? Никто! Все считают его победителем!» — написал Плющенко.
При этом надо признать, что золото американца Эвана Лайсачека в Ванкувере вызывало куда меньше вопросов, чем победа Линой Ашрам на Олимпиаде в Токио.
Оправданы ли опасения за чистоту судейства в фигурном катании?
Фигуристы взволнованы, что скандал с сёстрами Авериными может повториться и с нашими одиночницами на Играх в Пекине. По сложности и мастерству никто и близко не стоит с российскими фигуристками. И вряд ли диспозиция кардинально изменится за полгода. По сути, остаться без золота в фигурном катании России может лишь двумя способами. Либо наши фигуристки одновременно посыплются и сорвут всё что можно. Либо судьи провернут тот же трюк, что и в художественной гимнастике в Токио.
Несмотря на последние победы наших звёзд, в фигурном катании доминирование России пока не такое долгое и безоговорочное, как в художественной гимнастике. Наши «художницы» целых 25 лет не отдавали побед ни в личном многоборье, ни в групповом.
Фигуристки же, даже если посмотреть на последний олимпийский цикл, уступали и Кейтлин Осмонд на чемпионате мира, и Рике Кихире в финале Гран-при. И даже в Стокгольме наши одиночницы подарили серьёзные шансы конкуренткам, но всё-таки смогли занять все три места на пьедестале. А это говорит не только о слабой конкуренции, но и о более-менее справедливом судействе. Конечно, отдельные спорные ситуации иногда возникают, но крупных судейских скандалов с участием россиян в фигурном катании не было довольно давно.
Плюс Россия имеет неоспоримое преимущество только в одной из четырёх дисциплин. У мужчин безраздельно властвует американец Нейтан Чен, в танцах и парах на золото вместе с россиянами претендуют дуэты из Франции и Китая соответственно. То есть говорить об усталости фигурного катания от постоянных побед России не приходится. Да и Федерация фигурного катания на коньках России в последнее время действует в этом плане весьма эффективно, не позволяя допускать откровенного ущемления наших спортсменов на главных стартах.
Фигуристок засудить сложнее, чем гимнасток?
В фигурном катании и с оценками манипулировать куда сложнее. Во время выступлений спортсменов высвечиваются баллы за каждый элемент. А после соревнований вся программа расписана в протоколах. Там показана оценка за каждый элемент и компонент. В художественной гимнастике такого нет. Непонятно, за что именно даются баллы за сложность тела и владение инструментом. Да и четверной там не прыгнешь, чтобы улететь от соперниц в отрыв. Если в протоколах фигуристов легко разбирается каждый рядовой фанат, то у гимнасток всё могут разъяснить только профессионалы. Да и между ними согласия сейчас нет. Так что нарисовать неземные баллы за трудность тела куда проще, чем приписать по лишнему обороту на прыжки.
И тем не менее гарантировать нашим фигуристкам честное судейство в Пекине сейчас как минимум наивно. Ситуация с сёстрами Авериными будет показательной для всего мира. Очевидно, что от реакции России, дальнейших шагов наших чиновников и международных организаций во многом зависит, увидим ли мы похожие скандалы в ближайшем будущем.
А если неприятная тенденция всё-таки продолжится, то и за фигурное катание придётся серьёзно поволноваться. В конце концов у России не так много видов спорта, где наше доминирование настолько велико, что может быть прекращено лишь судьями.
- 10 августа 2021
-
13:01
- 9 августа 2021
-
10:16
-
09:35
-
07:57
- 8 августа 2021
-
23:33
-
14:04
- 7 августа 2021
-
22:28
-
22:12
-
21:04
-
20:29
-
20:01
-
13:13
-
12:44
- 5 августа 2021
-
21:26
-
17:34
-
17:27
-
07:25
- 4 августа 2021
-
20:44
- 3 августа 2021
-
14:46
-
10:08
- 2 августа 2021
-
09:30
-
08:12
- 31 июля 2021
-
23:55
-
20:08
- 30 июля 2021
-
22:24
-
21:06
-
20:13
-
20:05
- 29 июля 2021
-
22:59
-
22:04
-
00:17
-
00:06
- 28 июля 2021
-
22:42
-
22:33
-
22:10