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В Минске отреагировали на решение США ввести санкции против НОК Беларуси

В Минске отреагировали на решение США ввести санкции против НОК Беларуси
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В Национальном олимпийском комитете (НОК) Беларуси отреагировали на введение против него санкций правительства США.

«Решение о введении санкций властями США в отношении Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, который является общественным объединением и занимается исключительно развитием олимпийского движения, спорта и физической культуры в стране, рассматриваем как абсолютно необоснованное. Оно вызывает только недоумение и сочувствие.

Санкции в отношении некоммерческой организации свидетельствуют об отсутствии даже элементарной попытки понять международную структуру управления спортом, попрании принципа «спорт вне политики», а также стремлении максимально ущемить и ограничить возможности наших граждан занятия спортом и развития спорта высших достижений в целом.

Принятые меры можно расценивать и как высокую оценку нашими оппонентами (уже можно их так называть) достижений белорусских спортсменов, сплочённости олимпийской команды и её поддержки со стороны белорусского народа. Вызывает недоумение, что, позиционируя себя гарантом и даже эталоном соблюдения верховенства закона, обеспечения и отстаивания всевозможных демократических прав, свобод и устремлений, США со своей стороны совершенно не утруждаются соблюдением тех самых прав и свобод.

Презумпция невиновности, право на справедливое судебное разбирательство и иные базовые юридические принципы равноправия были отодвинуты на второй план в угоду политическим мотивам. Печально, что американскими властями используются термины «предполагаемый», «вероятный», «потенциальный» при обосновании принятия юридически обязывающих решений.

Мы были бы весьма признательны за предъявление нашими американскими «партнёрами» доказательств, приведённых в обосновании к санкциям фактов коррупции внутри НОК Беларуси, отмывания денег и обхода санкций», — говорится в пресс-релизе НОК.

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