Филипп Киркоров пригласил сестёр Авериных на совместный отдых в Грецию

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, кто из известных личностей поздравил российских «художниц» после выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Cборная России завоевала две серебряные награды: в личном (Дина Аверина) и командном многоборье. Таким образом, Россия впервые с 1996 года не завоевала золото в художественной гимнастике на Играх.
«Гергиев не очень любит писать, но он такое пространное сообщение нам отправил. Нас поддержала великолепная Захарова, приславшая бесконечно доброе письмо — с одной стороны, но со словами возмущения о несправедливости — с другой. Михалков прислал нам слова сочувствия и поддержки. Киркоров тоже прислал письмо и даже пригласил сестёр Авериных отдохнуть вместе с его детками в Греции», — сказала Винер-Усманова в эфире Первого канала.
- 10 августа 2021
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