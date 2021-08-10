В Чехии готовы выплатить компенсации олимпийцам, которые заразились коронавирусом

Иржи Кейвал, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чехии, заявил о готовности правительства выплатить финансовые компенсации членам сборной страны на завершившихся Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

«НОК готов к переговорам о выплате компенсации. Решение данного вопроса будет зависеть от условий, которые были заложены в контракты между нами и спортсменами, а также нами и отдельными спортивными клубами», — приводит слова Кейвала ТАСС.

Ранее НОК Чехии признал, что 16 июля во время перелёта национальной команды из Праги в Токио на борту спецрейса не соблюдались нормы санитарно-эпидемиологической безопасности, что могло привести к заражению спортсменов коронавирусом. По завершении Игр спортсмены, заразившиеся ковидом, потребовали выплатить им денежные компенсации за неучастие в Олимпиаде из-за халатности организации.