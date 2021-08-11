Украинская судья: художественную гимнастику изуродовали новыми правилами

Украинская судья Лидия Виноградная выразила мнение о действующих правилах в художественной гимнастике и о том, какие изменения в них ожидаются в будущем.

«К сожалению, я имею крайне маленькое влияние на судейские правила, только на разъяснения, когда возникают разночтения.

Я против этих правил, они изуродовали гимнастику, гимнастки проводят упражнения вниз головой, нет образов и непонятно зрителям. Все только тем и занимаются, что швыряют предметы и ловят в разных загибулинах.

Конкретно эти правила действительно имеют сильный закос на трудность, в том числе благодаря появлению Авериных. Они бы выиграли по правилам прошлого цикла без проблем. Следующие правила судя по всему будут лучше», — гласит пост Виноградной в «Фейсбуке».