Украинская судья: художественную гимнастику изуродовали новыми правилами
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Украинская судья Лидия Виноградная выразила мнение о действующих правилах в художественной гимнастике и о том, какие изменения в них ожидаются в будущем.
«К сожалению, я имею крайне маленькое влияние на судейские правила, только на разъяснения, когда возникают разночтения.
Я против этих правил, они изуродовали гимнастику, гимнастки проводят упражнения вниз головой, нет образов и непонятно зрителям. Все только тем и занимаются, что швыряют предметы и ловят в разных загибулинах.
Конкретно эти правила действительно имеют сильный закос на трудность, в том числе благодаря появлению Авериных. Они бы выиграли по правилам прошлого цикла без проблем. Следующие правила судя по всему будут лучше», — гласит пост Виноградной в «Фейсбуке».
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