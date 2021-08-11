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Каратистка Чернышева, оставшаяся в Токио из-за ковида, рассказала, когда вернётся в Россию

Каратистка Чернышева, оставшаяся в Токио из-за ковида, рассказала, когда вернётся в Россию
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Российская каратистка Анна Чернышева, оставшаяся на самоизоляции в Токио (Япония) из-за положительного теста на коронавирус, рассказала, когда вернётся на родину. Чернышева должна была стать единственной представительницей карате от России на Олимпиаде-2020. Однако, прилетев в Японию, Анна заразилась коронавирусом и снялась с соревнований.

«Пока у меня билет с датой вылета 14 августа. Вчера я сдала ещё один тест на коронавирус, который также показал отрицательный результат. С меня сняли карантин. Олимпийская деревня закрывается сегодня, поэтому я буду вынуждена переехать в другую гостиницу, которую нельзя будет покидать», — приводит слова Чернышевой ТАСС.

Победу в медальном зачёте Игр одержала сборная США, на её счету 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. Команда России заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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