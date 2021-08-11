Вяльбе — о судействе в художественной гимнастике на ОИ: у меня одни маты по этому поводу

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о судействе в соревнованиях по художественной гимнастике в рамках финала личного многоборья на Олимпийских играх в Токио.
«Я же резкий человек, поэтому у меня нет слов, у меня одни маты по этому поводу. Это ещё раз доказывает, насколько нас во всём мире ненавидят. Это не судейство, это безобразие полное. Мы помним Алексея Немова, когда на Олимпиаде тоже у него всё было абсолютно несправедливо, мы часто встречались с этими проблемами в фигурном катании. Везде, где есть человеческий фактор, всегда есть и могут быть такие проблемы», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
На Играх россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место. Это вызвало бурную реакцию общественности.
- 11 августа 2021
-
17:01
-
16:58
-
16:57
-
16:45
-
16:23
-
15:55
-
15:54
-
15:53
-
15:42
-
15:00
-
14:42
-
14:32
-
14:25
-
13:58
-
13:51
-
13:42
-
13:32
-
13:00
-
12:26
-
11:53
-
11:43
-
11:25
-
11:17
-
11:13
-
11:11
-
10:10
-
09:56
-
09:55
-
09:41
-
08:11
-
03:49
-
03:30
-
02:21
-
02:11
-
00:47