Вяльбе — о судействе в художественной гимнастике на ОИ: у меня одни маты по этому поводу

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о судействе в соревнованиях по художественной гимнастике в рамках финала личного многоборья на Олимпийских играх в Токио.

«Я же резкий человек, поэтому у меня нет слов, у меня одни маты по этому поводу. Это ещё раз доказывает, насколько нас во всём мире ненавидят. Это не судейство, это безобразие полное. Мы помним Алексея Немова, когда на Олимпиаде тоже у него всё было абсолютно несправедливо, мы часто встречались с этими проблемами в фигурном катании. Везде, где есть человеческий фактор, всегда есть и могут быть такие проблемы», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

На Играх россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место. Это вызвало бурную реакцию общественности.