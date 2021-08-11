Путин подписал указ о награждении спортсменов, отличившихся на Олимпиаде-2020 в Токио

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении победителей и призёров Олимпийских игр –2020, которые прошли в Токио (Япония), государственными наградами.
Орденом Александра Невского будут награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина.
Орден Почёта получат гимнаст Денис Аблязин, рапиристка Инна Дериглазова, синхронистки Светлана Колесниченко, Влада Чигирева и Мария Шурочкина, борец Абдулрашид Садулаев.
Орден Дружбы вручат «художнице» Дине Авериной, гимнастам Лилии Ахаимовой, Давиду Белявскому, Артуру Далалояну, Виктории Листуновой, Ангелине Мельниковой, Владиславе Уразовой и Никите Нагорному, боксёру Альберту Батыргазиеву, стрелку Виталине Бацарашкиной, фехтовальщицам Софье Великой, Аделине Загидуллиной, Ларисе Коробейниковой, Марте Мартьяновой, Ольге Никитиной и Софии Поздняковой.
Также Ордена Дружбы получат синхронистки Марина Галядкина и Полина Комар, борцы Муса Евлоев, Заурбек Сидаков и Завур Угуев, тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов, легкоатлетка Мария Ласицкене, теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв, пловец Евгений Рылов.
Остальные призёры Игр-2020 будут награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I или II степени.
- 11 августа 2021
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