Путин подписал указ о награждении спортсменов, отличившихся на Олимпиаде-2020 в Токио

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении победителей и призёров Олимпийских игр –2020, которые прошли в Токио (Япония), государственными наградами.

Орденом Александра Невского будут награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина.

Орден Почёта получат гимнаст Денис Аблязин, рапиристка Инна Дериглазова, синхронистки Светлана Колесниченко, Влада Чигирева и Мария Шурочкина, борец Абдулрашид Садулаев.

Орден Дружбы вручат «художнице» Дине Авериной, гимнастам Лилии Ахаимовой, Давиду Белявскому, Артуру Далалояну, Виктории Листуновой, Ангелине Мельниковой, Владиславе Уразовой и Никите Нагорному, боксёру Альберту Батыргазиеву, стрелку Виталине Бацарашкиной, фехтовальщицам Софье Великой, Аделине Загидуллиной, Ларисе Коробейниковой, Марте Мартьяновой, Ольге Никитиной и Софии Поздняковой.

Также Ордена Дружбы получат синхронистки Марина Галядкина и Полина Комар, борцы Муса Евлоев, Заурбек Сидаков и Завур Угуев, тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов, легкоатлетка Мария Ласицкене, теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв, пловец Евгений Рылов.

Остальные призёры Игр-2020 будут награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I или II степени.