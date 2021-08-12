Представитель депутата назвал фейком новость о подаренном Садулаеву $ 1 млн

Представитель дагестанского депутата Госдумы Магомеда Гаджиева назвал фейком информацию о подаренном олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву $ 1 млн, сообщает «РБК-Спорт». Представитель парламентария заверил, что депутат просто пригласил спортсмена в гости, чтобы поздравить с победой.

Ранее на сайте РИА «Новости» появилось интервью с Садулаевым, и там были следующие слова: «Депутат Госдумы Магомед Гаджиев решил поощрить меня 1 миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио».

При этом на своей странице в «Инстаграме» Садулаев также поблагодарил земляка, «который решил поощрить его за победу на Олимпиаде в Токио», но не указывал суммы.

Гаджиев является депутатом Госдумы с 2003 года. Согласно декларациям о доходах, выложенным на сайте Госдумы, за последние 10 лет Гаджиев заработал 54,2 млн руб. ($737 тыс. по нынешнему курсу).

В финале турнира в весовой категории до 97 кг на Олимпиаде-2020 Садулаев победил чемпиона Игр-2016 в данном весе — американца Кайла Снайдера — со счётом 6:3. После этого спортсмен был выбран знаменосцем российской команды на церемонии закрытия. Садулаев завоевал золото на второй Олимпиаде подряд, на Играх в Рио-де-Жанейро он стал лучшим в категории до 86 кг.