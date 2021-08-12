«У нас отняли самое дорогое». Никита Нагорный — об отсутствии флага и гимна на ОИ-2020

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в команде, двукратный призёр Игр-2020 Никита Нагорный высказал мнение об отсутствии флага и гимна на церемонии награждения в Токио.

Россия выступала на Олимпиаде-2020 как команда ОКР. В честь побед россиян звучал фрагмент первого концерта Петра Чайковского.

«Когда мы выиграли и стояли на пьедестале, эмоции, которые мы испытали от победы, перекрыли возможность почувствовать честь, которую ты отстаиваешь, услышать гимн. Мы стояли и понимали, что вся страна знает, откуда мы. И что вся страна знает, что мы русские, что мы из России и представляем свою страну. А когда я занял третье место в многоборье, когда в честь Хасимото звучал гимн Японии, ему отдавали воинскую честь — тогда было обидно. Я понял, что у нас отняли самое дорогое», — приводят слова Нагорного «Известия».