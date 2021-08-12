Россия не вошла в топ-10 по выплатам для призёров Олимпиады-2020 по версии Forbes

Издание Forbes составило рейтинг стран по суммам выплат для призёров летних Олимпийских игр в Токио (Япония). Первое место заняла Италия ($ 9,07 млн), завоевавшая 10 золотых, 10 серебряных и 20 бронзовых наград. Россия в список не вошла.
Лидеры рейтинга по сумме выплат для призёров Олимпиады в Токио
1. Италия — $ 9,07 млн (10 золотых, 10 серебряных, 20 бронзовых).
2. США — $ 7,84 млн (39-41-33).
3. Франция — $ 6,51 млн (10-12-11).
4. Венгрия — $ 5,64 млн (6-7-7).
5. Китайский Тайбэй — $ 4,92 млн (2-4-6).
6. Япония — $ 4,03 млн (27-14-17).
7. Испания — $ 2,55 млн (3-8-6).
8. Турция — $ 2,26 млн (2-2-9).
9. Сербия — $ 2,01 млн (3-1-5).
10. Гонконг — $ 1,93 млн (1-2-3).
Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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