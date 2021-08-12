Ярослава Могучих — о фото с Ласицкене: нам проводили инструктаж. Но я была на эмоциях

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих, завоевавшая бронзу на Олимпиаде в Токио, прокомментировала совместное фото с чемпионкой Игр-2020 россиянкой Марией Ласицкене. Этот снимок вызвал большой резонанс на Украине. Ярославу раскритиковали многие украинские болельщики и политики.

«Нам проводили инструктаж. Но я была на эмоциях. Это были эмоциональные соревнования для меня. Я ещё молодая спортсменка, а это Олимпийские игры. У меня были физические проблемы, но я была очень рада, что смогла справиться. Мы просто поприветствовали друг друга, как и спортсменку из Австралии.

Ничто не испортит моих впечатлений от Олимпийских игр, потому что это соревнования, на которые хочет попасть каждый спортсмен. Когда я попала на Олимпиаду и в квалификации поняла, что вышла в финал, то эти эмоции уже ничто не могло испортить», — цитирует Могучих «Суспільне».