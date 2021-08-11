«Нужно дружить». Вице-президент НОК Украины — о фото Ярославы Могучих с Марией Ласицкене

Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов отреагировал на резонанс, который на Украине вызвало фото прыгуньи в высоту Ярославы Могучих с россиянкой Марией Ласицкене. Спортсменки сфотографировалась с флагами Украины и ОКР после окончания соревнований на Олимпиаде в Токио. Ласицкене завоевала золото, Могучих — бронзу. Многие украинские болельщики и ряд политиков раскритиковали Могучих.

«Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике», — приводит слова Лысова «Страна».

Украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград. В активе россиян 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

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