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«Нужно дружить». Вице-президент НОК Украины — о фото Ярославы Могучих с Марией Ласицкене

«Нужно дружить». Вице-президент НОК Украины — о фото Ярославы Могучих с Марией Ласицкене
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Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов отреагировал на резонанс, который на Украине вызвало фото прыгуньи в высоту Ярославы Могучих с россиянкой Марией Ласицкене. Спортсменки сфотографировалась с флагами Украины и ОКР после окончания соревнований на Олимпиаде в Токио. Ласицкене завоевала золото, Могучих — бронзу. Многие украинские болельщики и ряд политиков раскритиковали Могучих.

«Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике», — приводит слова Лысова «Страна».

Украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград. В активе россиян 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

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