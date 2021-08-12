Тренер Могучих — о травле Ярославы за фото с Ласицкене: после такого работать не хочется

Татьяна Степанова, тренер украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих, прокомментировала травлю, которой подверглась её подопечная за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Могучих завоевала на Играх-2020 бронзу, Ласицкене — золото.
«Я её ограждала от стресса, а это был большой стресс. Мне даже тренером не хочется работать после такого. У меня сын подрастает, и я всегда учила его любить Украину. Ярославу тоже учила. Я там не плакала, а здесь плачу. Мы приезжали в разные страны, и я всегда говорила, какая у нас прекрасная страна, как хорошо мы живём. После того, что случилось, был большой стресс», — приводит слова Степановой «Суспільне».
Украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград.
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