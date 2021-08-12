Медалистка Токио Степанова: некоторые тренеры не верили в наш успех

Россиянка Василиса Степанова, ставшая вместе с Еленой Орябинской серебряным призёром Олимпийских игр в Токио (Япония) на соревнованиях по академической гребле, рассказала, что отсутствие веры в успех со стороны некоторых тренеров не повлияло на настрой спортсменок.

«Да, некоторые тренеры не верили в наш успех, но это на нас совершенно не повлияло. Потому что меньше ответственности, ты более планомерно и спокойно подходишь к старту. Никто на тебя не ставит и не давит. Многие не думали, а мы вот такой сюрприз всем подарили.

Перед финалом у нас вечером было собрание с тренером, мы немного поговорили, он нам внушил уверенность. Он сказал: «Спокойно засыпайте. Не думайте ни о чём. Гребля будет завтра». С этой мыслью мы пошли в кровать, я на удивление хорошо заснула, потому что бывает такое, что за неделю до старта уже начинаешь волноваться, сердце не даёт уснуть. На Олимпиаде было умиротворение и спокойствие», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, золотую награду соревнований по гребле в двойках завоевала команда из Новой Зеландии. Бронзу получила сборная Канады.