Россия продолжает творить историю на Олимпиаде! Теперь у нас сенсационный успех в гребле

Олимпиада-2020 почти каждый день преподносит приятные неожиданности российским болельщиками. В плавании у нас есть первое за долгие годы золото, и команда показывает лучший результат с 1996 года. В гимнастике – исторический момент: победы в командном многоборье и у мужчин, и у женщин. В тхэквондо мы внезапно сильнее всех в мире.
А теперь приятный сюрприз, откуда вообще никто не ждал. Из академической гребли!
Елена Орябинская и Василиса Степанова добились сенсационного успеха: завоевали серебро в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Россия продолжает творить историю в Токио!
Наименее успешный вид спорта?
В истории сборной России было всего три медали в академической гребле. И те – очень давно.
В 1996 году в Атланте наша мужская восьмёрка завоевала бронзовую награду. Четыре года спустя в Сиднее девушки в четвёрке парной показали второй результат. А на Олимпиаде в Афинах грандиозного успеха в четвёрке парной добились мужчины, забравшие себе золото.
Три медали за почти 30 лет – это очень мало, учитывая общее количество разыгрываемых наград. В Токио победители и призёры будут определены в 14 дисциплинах. Исходя из этого, получается, что академическая гребля – едва ли не наименее успешный олимпийский вид спорта для России.
Первая женская медаль с 2000 года!
Но Василиса Степанова и Елена Орябинская, конечно, не думали о былых успехах и неудачах россиян на Играх, когда выходили на старт. Они были сосредоточены на своём выступлении.
Россиянки в первом раунде показали второе время, немного уступив австралийской паре. В полуфинале им пришлось сложнее, однако и тут было второе место: от лидеров из Новой Зеландии наши девушки отстали на три секунды, но победительницы вообще показали лучшее время в мире. Так или иначе, в финал Степанова и Орябинская вышли с пятым результатом.
Старт получился непростым. Поначалу показалось, что наши девушки ничего не смогут противопоставить своим конкуренткам. Но россиянки на второй половине дистанции смогли нарастить темп и опередить всех, кроме недосягаемой пары из Новой Зеландии.
Есть серебро! Первая медаль от женщин в академической гребле с 2000 года!
«Чуть-чуть не достали до золота»
«Пока трудно поверить, осознать, но мы очень рады. У нас не было специально тактики чуть отпустить соперников, а потом догнать, просто на Олимпийских играх соперники сильные, со старта все пошли на максимуме. Мы тоже шли на максимуме, но в какой-то момент поняли, что у нас ещё очень много сил. И когда оставалось меньше половины дистанции мы поняли, что это последняя гонка в сезоне, и нужно выложить всё, что у нас есть. Чуть-чуть не достали до золота, но выложили всё, что у нас было», – рассказала после завершения финала Орябинская.
«Голос сорван, очень рады, что путь, который прошли наши спортсмены, в частности Василиса и Елена, реализовался в медаль. Думаю, это хорошее окончание проекта, начатого восемь месяцев назад. Тем более, мы прервали череду неудач, длившуюся 17 лет! Теперь у нас снова есть олимпийская медаль», – не скрывал своего ликования президент ФГСР Алексей Свирин.
- 29 июля 2021
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