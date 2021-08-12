Винер-Усманова: изнасиловать можно, только убив. То же самое в художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о результатах финала в личном многоборье на Олимпийских играх – 2020 в Токио.



«Мне трудно придумать название этому. Я на своём веку не видела такого соревнования, где выставлялись оценки 6 минут, когда решалась судьба золотой медали. Было поразительно, что девушки ждали решения, кто чемпион. Не по оценке, а по решению. Наверное, если бы там были зрители, то это был бы второй вариант Алексея Немова, когда 12 минут зрители не давали возможность возобновить соревнования.

Мир художественной гимнастики так боится российских спортсменов, потому что должна быть универсальность. Видите, как сказал Моринари Ватанабе (Международной федерации гимнастики. — Прим. «Чемпионата») после Олимпийских игр, что «20 стран стояло на пьедестале, вот какая универсальность!». Мне всё время говорилось о том, что не может одна страна 20 лет выигрывать. Ну не может! Тогда вид спорта надо закрывать. Ну давайте закроем балет. Правильно сказал Михалков. Там говорят зрители, а у нас говорят судьи. А судьи не всегда говорят то, что на самом деле. Особенно на этих Олимпийских играх. Вот что смешно! Понимаете, когда люди плачут, им ещё есть что терять. А когда они смеются, это уже, как говорится, полный крах.

Вы знаете, когда-то мне мой супруг говорил, что «вот, изнасиловали кого-то». Я говорю: «Знаешь что? Вот я не верю в слово «изнасиловали». Изнасиловать можно только в том случае, если убить». Вот меня – только убить, вот только тогда. И то же самое в художественной гимнастике, я не остановлюсь, конечно. Но нужно остановить тех людей, которые могут сделать это привычкой. Предпринимаются меры. Идёт расследование. Но я не хочу сказать, что это был заказ извне. Но если взять и хорошо посмотреть на всю историю и географию, то получается, что мы проиграли из-за художественной гимнастики четвёртое место на Олимпийских играх. Вот и всё. Вот и весь ответ на все вопросы", — приводит слова Винер-Усмановой «Матч ТВ».