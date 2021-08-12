Министр спорта Украины рассказал о работе судьёй на финале ОИ Позднякова — Великая

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о своей работе судьёй на финальном матче олимпийского турнира саблисток в Токио. В финале встретились две россиянки: София Позднякова победила Софью Великую.
«Я уже работаю судьей, это не работа — это моё хобби, 20 лет. Это моя четвёртая Олимпиада, где я нахожусь как судья. Меня выбрали судить встречу за золотую награду, когда ещё было не ясно, кто будет фехтовать за первое место. Так случилось, что две спортсменки с ОКР дошли до финала.
Я там представлял Международную федерацию фехтования. Поэтому мне было безразлично будь то ОКР, или Франция, или Италия. Я выходил и честно судил», — приводит слова Гутцайта «Интерфакс-Украина».
Гутцайт — олимпийский чемпион 1992 года в командном турнире саблистов.
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