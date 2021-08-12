Биатлонистка Кузьмина эмоционально прокомментировала результаты России на Олимпиаде

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина отреагировала на успехи сборной России на Олимпиаде в Токио (Япония). В «Инстаграме» биатлонистка написала о том, как она и её семья переживали за команду на прошедших Играх.
«Летние Олимпийские игры в Токио завершены! Участники и медалисты вернулись домой победителями. Да-да, я не ошиблась, все участники, потому что боролись не только вопреки, но и во имя. Пусть не каждый приехал с медалью, но зато с пониманием того, что все вместе делали общее дело — отстаивали честь страны, имя которой не называлось вслух.
В Словакии мы следили за новостями сборной России и делились мыслями и переживаниями с семьёй. Неважно, какой у тебя паспорт и где ты живёшь, когда сердце у тебя болит за страну и за спортсменов. Спорт должен объединять.
Параллельно я болела и за словацких спортсменов, которых на этой Олимпиаде было не так уж и много. Словаки — мои коллеги по спорту, которые стали мне очень близки.
Пишу специально для российских болельщиков и фанатов, чтобы была понятна моя позиция в это сложное, но во многом радостное для страны время.
Живя за границей, оставаться верной своим корням возможно, если не делить мир на чёрное и белое. Жизнь в Словакии не мешает мне болеть и переживать за российских спортсменов.
Дома мы общаемся и пишем на русском языке, а мои дети с любовью относятся к родине их родителей, бабушек и дедушек. Поэтому мы искренне радовались за победы России на этой Олимпиаде», — написала Кузьмина у себя в «инстаграме».
На Олимпийских играх в Токио (Япония) сборная России заняла пятое место в медальном зачёте: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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