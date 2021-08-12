Клебо: впечатлён подвигами Вархольма и Ингебригтсена на Олимпиаде. Я горд за Норвегию

Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежец, Йоханнес Клебо оценил результаты соотечественников на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Я впечатлён олимпийскими подвигами Карстена Вархольма и Якоба Ингебригтсена, очень сильно меня удивил наш триатлонист Кристиан Блюмменфельт. Золото Кристиана Серума и Андерса Моля в пляжном волейболе вызвало ещё больше впечатлений.
Все они выступили сильно, очень сильно – как Вархольм в беге на 400 м с барьерами с мировым рекордом. Мне кажется, что прямо сейчас у нас в Норвегии есть все великие чемпионы: Эрлинг Холанд в футболе, Каспер Рууд в теннисе и Виктор Ховланд в гольфе.
Это очень конкурентоспособное поколение. Все эти подвиги вдохновляют, так как подобных достижений ранее в Норвегии не было. Это мотивирует меня выполнять работу для достижения ещё большего результата и заставляет гордиться тем, что я норвежец», – приводит слова Клебо Ski Nordique со ссылкой на норвежский телеканал TV2.
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