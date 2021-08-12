Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина: Игры в Париже? Это больше шутка

Самая титулованная синхронистка в истории — семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы Светлана Ромашина – рассказала о перспективах на продолжение карьеры.
«Честно признаться, я вообще редко произношу свои титулы, что я семикратная олимпийская чемпионка. Конечно же, мне безумно приятно. Если я скажу, что мне неприятно слышать это, то это будет неправдой. Изначально я возвращалась в большой спорт, чтобы вписать своё имя в историю — понимала, что у меня есть такая возможность.
Когда Игры в Токио перенесли на год вперёд, у меня была единственная мысль — чтобы эта Олимпиада состоялась и чтобы у нас была возможность туда поехать. Так и случилось — мы безумно счастливы. Значит, всё было не зря. Мы очень много работали, безумно много — это были 10-часовые тренировки. Через что нам пришлось пройти, знаем только мы.
Когда мы только узнали о том, что нас будут так торжественно встречать, то начали говорить: «Да ладно, домой бы поскорее. Отпустили бы нас уже». Мы действительно были очень уставшими. Но когда всё это начало происходить — было безумно здорово, безумно приятно. Со мной на сцену вышла моя дочь Сашенька, она подняла голову и спросила: «Мама, ты навсегда приехала?» Ответила: «Да, теперь я приехала навсегда».
Игры в Париже? Это больше шутка, но люди так по-доброму и позитивно отзываются, просят остаться. Я понимаю, что это были мои финальные Игры. Не загадываем, что будет дальше. Сейчас очень хочется отдохнуть», — приводит слова Ромашиной «Матч ТВ».
- 12 августа 2021
-
18:44
-
18:06
-
17:58
-
17:00
-
16:50
-
16:21
-
15:40
-
15:25
-
14:44
-
14:27
-
14:09
-
14:04
-
13:57
-
13:54
-
13:43
-
13:17
-
13:12
-
12:47
-
12:31
-
12:04
-
11:49
-
11:17
-
10:55
-
10:38
-
10:14
-
09:58
-
08:30
-
00:53
-
00:39
- 11 августа 2021
-
23:57
-
21:38
-
18:28
-
17:32
-
17:01
-
16:58