Великие русские русалки. Наши синхронистки показали космос на воде и выиграли Олимпиаду

Если и осталось в этом мире что-то неизменное, так это победы наших синхронисток. Россиянки вновь показали шедевр на воде!

После сенсационного поражения сестёр Авериных из-за вопиющего судейства страшно стало и за наших синхронисток. Казалось, если в России и есть что-то стабильное, так это победы в художественной гимнастике и синхронном плавании. В этих видах спорта мы не знали поражений 21 год!

К счастью, беспроигрышная эпоха русских русалок ещё не закончилась. Наши синхронистки показали космос в прямом смысле этого слова. Девушки устроили невероятный парад планет на воде и в очередной раз доказали, что равных им нет.

При всём желании отдавать победу здесь больше некому. Россиянки недостижимы.

Сразу после объявления темы программы россиянок было понятно, что нас ждёт шедевр. «Парад планет». Ну кто ещё может показать настоящий космос, если не наши девушки?

Россиянки вышли на помост величественной походкой в красивейших купальниках. И началось нечто невообразимое. Высочайшие выбросы, уникальные поддержки, необыкновенные связки, полнейшая синхронность и неподражаемый артистизм. То, что показали россиянки, невозможно описать словами. Именно в таких случаях говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Наши синхронистки как никто другой смогли передать эстетику звёздного неба. Это настоящее искусство на воде! Тут, даже если и захочешь, не сможешь отдать победу никому другому. Влада Чигирёва, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Они недостижимы.

За своё шедевральное выступление девушки получили 98.8000 балла. После объявления оценок они сразу же бросились обниматься со своими тренерами. Татьяна Покровская наблюдала за своими ученицами в той самой легендарной розовой футболке. Спортсменки и тренеры встали в кружок, начали радоваться и обниматься.

Русские русалки — вновь олимпийские чемпионки! А великая Светлана Ромашина побила свой же рекорд. Теперь она семикратная! Ни в истории синхронного плавания, ни в истории всего российского спорта нет более титулованного атлета.

Никаких значимых перестановок, по сути, после произвольной программы не произошло. Серебро взяли китаянки, выдавшие техничное, мастеровитое выступление. Бронза досталась украинкам, заставившим японок плакать. Наши соседки впервые в истории взяли медаль в группе, оставив хозяек ни с чем. А тренер нашей сборной Татьяна Данченко и вовсе уверена, что скоро Украина сместит со второго места Китай!

Как бы то ни было, к нашим девушкам за все эти годы подобраться не смог никто. Таким уровнем мастерства и харизмы не обладает ни одна команда мира. Хочется надеяться, что эта сказка будет продолжаться вечно.