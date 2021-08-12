Орлов: вся страна просит второе золото для Авериной. Канадцам уже давали, и это был позор

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о скандале в художественной гимнастике на Олимпийских играх – 2020 в Токио.
В борьбе за золото в личном многоборье судьи отдали предпочтение израильтянке Линой Ашрам, которая в отличие от соперницы, россиянки Дины Авериной, допустила потерю предмета.
«Художественная гимнастика — субъективный вид спорта. Арбитров много из разных стран. Всегда была борьба России, Украины и Болгарии. И вот сейчас израильская гимнастка потеряла предмет, у неё высчитали баллы. Но тут не докопаться до истины. Мне непонятны эти высказывания, особенно от политиков. Спорт — это не война. Ну, сегодня проиграли, а до этого шесть раз подряд наши девушки выигрывали. Кого-то же тоже обижали.
Какие могут быть возражения у начальницы судей из России? Судьи поставили оценки. Надо смотреть мнение третьей стороны. Ни у кого из арбитров других стран нет поддержки неправильности, о которой наши говорят. Говорят, что в этот раз не так сильно выступили замечательные сёстры Аверины.
Вся страна начинает: «Отдайте им золото!» Был прецедент, когда канадцам отдали вторую золотую медаль в фигурном катании. Помните Солт-Лейк-Сити? Ну, это же позор! Что хорошего-то в этом? Ну, выиграла и выиграла. В конце концов будут следующие соревнования, показывайте себя. Нельзя так. Особенно это касается политиков — все пиарятся на этом», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».
- 12 августа 2021
-
20:17
-
19:58
-
19:30
-
18:44
-
18:06
-
17:58
-
17:00
-
16:50
-
16:21
-
15:40
-
15:25
-
14:44
-
14:27
-
14:09
-
14:04
-
13:57
-
13:54
-
13:43
-
13:17
-
13:12
-
12:47
-
12:31
-
12:04
-
11:49
-
11:17
-
10:55
-
10:38
-
10:14
-
09:58
-
08:30
-
00:53
-
00:39
- 11 августа 2021
-
23:57
-
21:38
-
18:28