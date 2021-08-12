Орлов: вся страна просит второе золото для Авериной. Канадцам уже давали, и это был позор

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о скандале в художественной гимнастике на Олимпийских играх – 2020 в Токио.

В борьбе за золото в личном многоборье судьи отдали предпочтение израильтянке Линой Ашрам, которая в отличие от соперницы, россиянки Дины Авериной, допустила потерю предмета.

«Художественная гимнастика — субъективный вид спорта. Арбитров много из разных стран. Всегда была борьба России, Украины и Болгарии. И вот сейчас израильская гимнастка потеряла предмет, у неё высчитали баллы. Но тут не докопаться до истины. Мне непонятны эти высказывания, особенно от политиков. Спорт — это не война. Ну, сегодня проиграли, а до этого шесть раз подряд наши девушки выигрывали. Кого-то же тоже обижали.



Какие могут быть возражения у начальницы судей из России? Судьи поставили оценки. Надо смотреть мнение третьей стороны. Ни у кого из арбитров других стран нет поддержки неправильности, о которой наши говорят. Говорят, что в этот раз не так сильно выступили замечательные сёстры Аверины.



Вся страна начинает: «Отдайте им золото!» Был прецедент, когда канадцам отдали вторую золотую медаль в фигурном катании. Помните Солт-Лейк-Сити? Ну, это же позор! Что хорошего-то в этом? Ну, выиграла и выиграла. В конце концов будут следующие соревнования, показывайте себя. Нельзя так. Особенно это касается политиков — все пиарятся на этом», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».