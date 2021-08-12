«Я верна Украине». Могучих обратилась к болельщикам после критики фото с Ласицкене

Призёр Олимпийских игр – 2020 в прыжках в высоту украинская спортсменка Ярослава Могучих обратилась к болельщикам после критики её снимка с победительницей соревнования россиянкой Марией Ласицкене.

«Наконец-то дома! Спасибо всем за тёплую встречу на Родине! Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою наш гимн.

Уважаемые соотечественники, я знаю, что моё фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло.

Выступить на Олимпиаде — мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль! Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир.

Хочу всех заверить: я имею честь находиться в рядах военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью!

Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на всё. Для меня это опыт, который делает меня сильнее. Впереди — новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку!» — написала Могучих на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ярославы Могучих в «Инстаграме».