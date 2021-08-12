Светлана Журова — о призовых олимпийцам: гонорары далеко не такие уж баснословные

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказала мнение о том, что Россия, по данным журнала Forbes, не вошла в топ-10 стран по суммам призовых спортсменам за завоёванные медали в Токио.

В медальном зачёте Олимпиады-2020 сборная России заняла пятое место. За золотую медаль, завоёванную на Играх в Токио, российские атлеты получат 4 млн рублей, серебро оценено в 2,5 млн, а бронза — в 1,7 млн.

«За рубежом очень активно развита спонсорская деятельность. Практически в каждом виде спорта есть свои партнёры, которые помогают спортсменам и стимулируют их на крупных турнирах и Олимпиадах. У нас всё ложится на плечи государства. При этом вокруг постоянно ходят разговоры о том, как много получают наши спортсмены. Хотя, если не брать в расчёт игровые виды, гонорары атлетов далеко не такие уж баснословные. И сегодняшние подсчёты – лишнее тому подтверждение.

Лишних денег у государства нет. В 2006 году за победы на Играх платили $ 50 тыс. Через четыре года эта сумма была увеличена вдвое. Сейчас же, действительно, уже давно никакой индексации со стороны государства не было. Помню, как вообще на какой-то Олимпиаде за победы давали квартиры. Сейчас можно за четыре миллиона купить нормальное жилье? В Москве и Санкт-Петербурге вряд ли.

Поощрение отдельных спортсменов меценатами? Я не вижу в этом ничего плохого. Ну, дал, например, кто-то кому-то из спортсменов один миллион долларов. Это его дело. Только не надо на этом пиариться и трубить во все колокола. В любом случае это исключение из правил. Подавляющее большинство атлетов на такие подарки рассчитывать не может», — приводит слова Журовой «Спорт день за днём».