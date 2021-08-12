«Мы неплохо ладим». Ангелина Мельникова — об отношениях с Симоной Байлз

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в команде Ангелина Мельникова рассказала об отношениях с четырёхкратной победительницей Игр-2016 американской гимнасткой Симоной Байлз.

На Играх-2020 в Токио Байлз снялась с соревнований в ходе командного турнира и позже выступила только на бревне, завоевав бронзовую медаль.

«Мы неплохо ладим с Симоной, она очень хорошо ко мне относится. Мне приятно, что она меня поддерживает, кричит с трибуны. Когда подняла руку на брусья, услышала её голос — понадобилась пара секунд, чтобы прийти в себя. Это было необычно и очень приятно.

Она вообще добрый, открытый и позитивный человек. Да, в Токио у неё, по сути, ничего не получилось. Понимаю её, потому что у меня была такая же проблема, когда ты теряешься в пространстве. Мы называем это заскоком. Когда ты вот так теряешься в пространстве, это очень опасно, потому что мы делаем сложные и опасные элементы. Я в полной мере понимаю решение Симоны, оно было правильным», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».