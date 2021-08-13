Олимпийский чемпион на стометровке Джейкобс больше не выйдет на старт до конца года

Олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио на дистанции 100 метров итальянский спринтер Ламонт Марсель Джейкобс заявил, что больше не будет участвовать в соревнованиях до следующего года, сообщает ВВС.

Отвечая в соцсетях на вопрос о следующем старте, 26-летний спортсмен написал: «2022». Джейкобс должен был стартовать уже 21 августа на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине. На сентябрь были запланированы старты в Брюсселе и Цюрихе.

Менеджер спортсмена заявил, что у Джейкобса нет травм, а перерыв — это профилактическая мера.

Чемпион Европы в помещении в беге на 60 м Джейкобс, который только переключился с прыжков в длину в 2018 году, произвёл одну из самых больших сенсаций в Токио, когда пробежал 100 м за 9,80 секунды, завоевав золото. Впервые из 10 секунд он выбежал только в мае. А на Олимпиаде-2020 Джейкобс также помог сборной Италии завоевать золото в эстафете 4х100 м.