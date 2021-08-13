Туомас Саммельвуо: смотря полуфинал с Бразилией, осознаю, что сделано невероятное

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо подвёл итог выступления команды на Олимпийских играх — 2020 в Токио. В финале россияне уступили Франции (2:3) и завоевали серебро.

«Сразу после игры были мысли, что мы могли побеждать и брать золото. Но по прошествии некоторого времени понимаешь, что у нас очень крутой результат. Особенно зная, что команда боролась и ей чуть-чуть оставалось, чтобы быть на самом высоком месте. Но, смотря полуфинал с Бразилией, осознаю, что сделано невероятное. И от этого есть большая радость.

Попасть на Олимпиаду было моей мечтой? Да, это моя мечта молодого человека, которая была, ещё когда мне было восемь лет. И я счастлив, что мы туда попали, проведя отличный турнир. Но в Токио уже была мечта выиграть что-то большее. Но и то, что получилось, очень здорово», — приводят слова Саммельвуо «Известия».