Пловец Гирёв рассказал, как в сборной России отреагировали на слова американца про Рылова

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, российский пловец Иван Гирёв рассказал, как в сборной России отреагировали на слова американца Райана Мёрфи. После финального заплыва на дистанции 200 м на спине, в котором победил россиянин Евгений Рылов, Мёрфи усомнился в справедливости итога и сказал, что «не всё было чисто».
«Тема допинга очень натянутая, к ней скептически относятся. Другие страны не особо рады, что мы выступали на Играх. В нашем виде спорта это не ощущалось, но были прецеденты у Мёрфи и Рылова. Мёрфи просто так выразил позицию, возможно, он этого не имел в виду. Реакция в сборной была достаточно нейтральной», — приводит слова Гирёва сайт «Матч ТВ».
Сборная Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпиады-2020: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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