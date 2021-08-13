Алла Шишкина: каждая Олимпиада нервная. В Токио переживали из-за пандемии

Трёхкратная олимпийская чемпионка в группах, 14-кратная чемпионка мира и 6-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о своём отношении к Играм. Спортсменка отметила, что Олимпиада в Токио (Япония) была для нёё необычной.

«Мне кажется, все Игры нервные. В Лондон я летела молодой дебютанткой и очень боялась подвести опытных партнёрш по команде. В Рио-де-Жанейро до последнего момента ничего не было ясно с допуском сборной России. Сейчас больше переживали из-за пандемии коронавируса. Важно было, чтобы все оставались здоровыми. Да, после переноса Олимпиады понимали: год нам ещё предстоит тренироваться. Осознать подобное очень непросто, но по крайней мере знали, что Игры точно состоятся, и верили в это.

Конечно, Олимпиада в Токио получилась как минимум необычной: не было болельщиков, постоянно приходилось сдавать ПЦР-тесты и ходить исключительно в масках. Это добавляло сложности, но мы к подобному уже привыкли. В конце концов, на чемпионате Европы действовали аналогичные ограничения. Да и весь мир сейчас так живёт. Плюс привились от COVID-19 ещё весной. А так — ходили в масках и ни с кем не общались, поэтому причин для беспокойства не было», — приводит слова синхронистки «Матч ТВ».

На Олимпиаде-2020 в Токио синхронистка завоевала золото в командном турнире.

Сборная Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.