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Призёр ОИ-2020 Светлана Гомбоева рассказала, во сколько обходится покупка лука и стрел

Призёр ОИ-2020 Светлана Гомбоева рассказала, во сколько обходится покупка лука и стрел
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Российская лучница Светлана Гомбоева, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр в Токио (Япония) в командных соревнованиях, рассказала, каких материальных затрат требуют занятия этим видом спорта.

«Про материальное. Так как у меня подросла аудитория и многие не в курсе тонкостей стрельбы из лука, то я решила примерно посчитать стоимость материальной части среднестатистического лучника.

Рукоятка (основная часть лука) — € 955.
Плечи (метательные элементы) — € 825.
Система стабилизации (палки на луке) — € 282 +€ 94 + € 96.
Прицел (ну тут понятно) — € 545 + € 89.
Плунжер (для выравнивания стрелы) — € 147.
Кликер (сигнал для выстрела) — € 22.
Полка (куда ложится стрела) — € 56.
Тетива — € 38.
Стрелы — € 665 + € 415 + € 42 + € 25.
Нагрудник — € 33.
Колчан — € 90.
Напальчник — € 85.
Крага — € 8.
Чемодан — € 230.
Итого: € 4742 или около 410 000 рублей.

Ну и как бы, надо понимать, что это всё очень тяжёлое. У сборников по два лука. Каждый раз мы таскаем эту ношу. Пока я тренировалась в Иркутской области, мои родители покупали мне матчасть, так как школа не могла обеспечивать. Огромное им спасибо! И благодарю Бурятию, за то, что я сейчас имею! Всё не зря! Все вложения, все усилия, все старания! Работать и верить! И всё получится», — написала Гомбоева в своём «инстаграме».

В личном турнире на Играх-2020 Гомбоева не смогла пробиться в 1/16 финала. На старте соревнований она проиграла представительнице Нидерландов Габриэле Схлуссер со счётом 5:6.

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