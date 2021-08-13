Призёр ОИ-2020 Светлана Гомбоева рассказала, во сколько обходится покупка лука и стрел

Российская лучница Светлана Гомбоева, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр в Токио (Япония) в командных соревнованиях, рассказала, каких материальных затрат требуют занятия этим видом спорта.

«Про материальное. Так как у меня подросла аудитория и многие не в курсе тонкостей стрельбы из лука, то я решила примерно посчитать стоимость материальной части среднестатистического лучника.



Рукоятка (основная часть лука) — € 955.

Плечи (метательные элементы) — € 825.

Система стабилизации (палки на луке) — € 282 +€ 94 + € 96.

Прицел (ну тут понятно) — € 545 + € 89.

Плунжер (для выравнивания стрелы) — € 147.

Кликер (сигнал для выстрела) — € 22.

Полка (куда ложится стрела) — € 56.

Тетива — € 38.

Стрелы — € 665 + € 415 + € 42 + € 25.

Нагрудник — € 33.

Колчан — € 90.

Напальчник — € 85.

Крага — € 8.

Чемодан — € 230.

Итого: € 4742 или около 410 000 рублей.



Ну и как бы, надо понимать, что это всё очень тяжёлое. У сборников по два лука. Каждый раз мы таскаем эту ношу. Пока я тренировалась в Иркутской области, мои родители покупали мне матчасть, так как школа не могла обеспечивать. Огромное им спасибо! И благодарю Бурятию, за то, что я сейчас имею! Всё не зря! Все вложения, все усилия, все старания! Работать и верить! И всё получится», — написала Гомбоева в своём «инстаграме».

В личном турнире на Играх-2020 Гомбоева не смогла пробиться в 1/16 финала. На старте соревнований она проиграла представительнице Нидерландов Габриэле Схлуссер со счётом 5:6.