Ласицкене: никакие заявления не изменят моего тёплого отношения к украинским легкоатлеткам

Олимпийская чемпионка Токио российская легкоатлетка Мария Ласицкене отреагировала на критику, которой подверглась у себя на родине бронзовый призёр Олимпиады-2020 в прыжках в высоту украинская спортсменка Ярослава Могучих после совместной фотографии с россиянкой.
«Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дёргал. Всё остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего тёплого отношения и уважения к ним. P. S. На этом тему считаю закрытой, и никаких комментариев на этот счёт больше не будет», — написала Ласицкене в «сториз» своего «инстаграма».
Совместный снимок Ярославы Могучих с чемпионкой Игр-2020 россиянкой Марией Ласицкене с флагами Украины и ОКР вызвал большой резонанс на Украине. Ярославу раскритиковали многие украинские болельщики и политики.
Украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград.
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