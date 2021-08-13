Михаил Мамиашвили: Олимпиада даст стране шанс выйти из искусственно созданной изоляции

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили поддержал идею проведения летних Олимпийских игр — 2036 в России. О возможности подачи заявки на право принять эту Олимпиаду заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с призёрами Игр в Токио.

«В этой идее не вижу ни одного отрицательного момента. Тут можно даже не говорить о развитии инфраструктуры и мобилизации чисто практических усилий. Хочешь не хочешь — придётся начать строительство важнейших объектов и дорог.

Другой важный момент — Олимпиада даст стране шанс выйти из искусственно созданной изоляции. Многие люди со всего мира будут мечтать приехать к нам и поближе познакомиться с Россией. Это вопрос имиджа. Большинство гостей Игр увезут с собой наши идеи. Конечно, с теми, кто поражён «заразой», работать бесполезно, но и таких потихоньку будем перевоспитывать», — приводит слова Мамиашивили RT.