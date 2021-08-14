Тренер Линой Ашрам призналась, что была уверена в победе Дины Авериной на Олимпиаде

Елена Копыленко, тренер израильской «художницы» Линой Ашрам, ответила, ждала ли она победы россиянки Дины Авериной в личном многоборье на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).
«Пожалуй, даже была в этом уверена. Во время выступлений гимнасток в Токио не считала сложность, не анализировала чистоту исполнения. Да и привыкла к тому, что на любых соревнованиях чемпионкой становится россиянка. Была потрясена итогами олимпийского турнира. Говорила себе: «Не может быть, чтобы Линой стала чемпионкой, этого просто не может быть!». До сих пор не могу переварить случившееся», — приводит слова Копыленко «Р-Спорт».
Напомним, на Играх Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место. Это вызвало бурную реакцию общественности.
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