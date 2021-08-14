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Кристина Тимановская заявила, что не отказывалась бежать эстафету 4x400 метров за Беларусь

Кристина Тимановская заявила, что не отказывалась бежать эстафету 4x400 метров за Беларусь
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что именно вызвало её эмоциональную реакцию в социальных сетях, после которой Кристину сняли с Олимпиады-2020 в Токио (Япония) и пытались насильно депортировать на родину.

«Я не отказывалась бежать эстафету. Я узнала, что должна была её бежать, из своего профайла, где у меня помимо 100 и 200 метров стоял дополнительный вид. Попыталась уточнить эту информацию у наших главных тренеров, но мне никто не отвечал. Подождала час, спустя час ещё раз написала, опять же всё было прочитано, но не ответа не было.

Я почувствовала такое неуважение с их стороны, потому что я приехала туда, столько трудилась, делала всё возможное, чтобы попасть на Олимпиаду. Мне предстоял старт на моей основной дистанции, и в этот момент без моего участия, без участия моего тренера приняли решение поставить меня на дополнительный вид. Тем более, я никогда не бежала 400 метров. Я была в шоке, мне было очень обидно. Но я бы в любом случае высказалась, потому что это — халатность, возможно, не так эмоционально, но как случилось, так случилось. Такого поворота событий, таких перемен в жизни я, конечно, в тот момент не ожидала», — сказала Тимановская на You-Tube-канале «Редакция».

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