Тимановская: когда пролетели Россию, мне сказали: «Теперь ты точно в безопасности»

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская поделилась подробностями своего перелёта из Токио (Япония) в Вену (Австрия) после скандала на Олимпиаде-2020.
Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
«Было тревожно, но всё-таки я надеялась, что это не приведёт к тому, что намеренно могут посадить мой самолёт. Тем более я летела в сопровождении двух польских консулов, они всю дорогу следили по специальному экрану, как мы летим. Я видела, как они волновались, когда мы летели над Россией. Они также общались с бортпроводниками, спрашивали, всё ли хорошо, выходили на связь с капитаном, нет ли каких-то сообщений.
И уже когда пролетели над Россией, они мне сказали: «Всё, поздравляем, теперь ты точно в безопасности, мы Россию пролетели, можно лечь спать и успокоиться», — сказала Тимановская на You-Tube-канале «Редакция».
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