Бабушка первого олимпийского чемпиона в скалолазании набила тату в честь победы внука

Первый в истории олимпийский чемпион по скалолазанию 18-летний испанец Альберто Хинес Лопес рассказал, что его бабушка на радостях от победы внука сделала татуировку с олимпийскими кольцами. Тату с символом Игр — обычное дело для спортсменов-олимпийцев, но не для их бабушек.

Фото можно посмотреть на странице Альберто Хинес Лопеса в «Твиттере».

Кроме олимпийской победы, в активе Лопеса второе место на Кубке мира по лазанию на трудность в общем зачёте 2019 года и серебряная медаль чемпионата Европы 2019 года по скалолазанию.

Скалолазание состоит из трёх дисциплин: боулдеринг, скорость и трудность. Однако на Олимпийских играх — 2020 в Токио этот вид спорта дебютировал как многоборье. Чтобы одержать общую победу, необходимо было стабильно хорошо выступить в каждой дисциплине.