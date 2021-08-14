Винер-Усманова ответила на слова тренера Ашрам о неумении россиян достойно проигрывать

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отреагировала на слова Айелет Зуссман, тренера израильской гимнастки Линой Ашрам, о неумении россиян проигрывать.

«Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет. Перед Олимпийскими играми у этой девочки (Линой Ашрам. — Прим. «Чемпионата») не было ни одной золотой медали: ни на Гран-при, ни на Кубках мира. Только в Израиле была победа на чемпионате Европы в 2020 году при отсутствии России. В нашем присутствии — никогда. В многоборье, в олимпийской дисциплине у неё никогда не было успеха над Авериными. Это первый аргумент, подтверждающий, что Зуссман говорит неправду.

То, что Айелет рассказывает про белорусскую девочку (Алину Горносько. — Прим. «Чемпионата») в первой тройке, — я очень рада за неё. Она сделала меньшую ошибку с лентой, чем Арина, и заняла третье место. Мы по Горносько не поднимали никогда никаких вопросов. Я согласна с тренером, что все эти девочки должны были стоять на пьедестале, но просто немножко в другом порядке. Должно быть так: Дина, Ашрам и Горносько. Либо Горносько — вторая, а Ашрам — третья. По именам — да, они все должны находиться на пьедестале», — приводит слова Винер-Усмановой «Спорт-экспресс».