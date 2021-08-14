Шойгу заявил, что армейцы достойно выступили на ОИ-2020, несмотря на запрет флага и гимна

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил спортсменов ЦСКА, которые показали выдающиеся результаты на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Министр подчеркнул, что армейцы представляли треть российской олимпийской команды и добыли для нее 64% всех наград, а именно: 11 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых медалей.

«Наши армейские спортсмены показали на Играх выдающийся результат. Для каждого из вас участие в Олимпиаде стало не только важнейшим рубежом в профессиональной карьере. Это была своего рода проверка ваших волевых качеств, работоспособности, целеустремленности, умения собраться перед решающим поединком. И вы её достойно прошли, невзирая на запрет выступать под флагом и гимном России и надуманные претензии отдельных соперников. Мы вами гордимся», — приводит слова Шойгу сайт телеканала «Звезда».

Также глава Минобороны России сообщил, что армейцы в скором будущем получат большой подарок — современный мультиспортивный комплекс ЦСКА со скалодромом, плавательным бассейном, гимнастическими и борцовским залами. Будут также и другие новые спортивные сооружения, включая большой манеж для конного спорта.