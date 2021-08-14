Министр обороны досрочно присвоил очередные воинские звания российским олимпийцам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу досрочно присвоил очередные воинские звания и вручил ведомственные награды 40 спортсменам, представлявшим ЦСКА на Олимпийских играх — 2020 в Токио, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Очередные воинские звания досрочно получили капитан Софья Великая, старший лейтенант Тимур Сафин, лейтенант Муса Евлоев, лейтенант Аделина Загидуллина, лейтенант Юлия Каримова, лейтенант Юлия Зыкова, лейтенант Сергей Емелин и сержант Ольга Никитина.
Медалью «За вклад в развитие международного военного сотрудничества» награждены капитан Инна Дериглазова и Елена Веснина.
Медалями «За укрепление боевого содружества» награждены Ангелина Мельникова, Анна Пракатень, Василиса Степанова, прапорщик Александр Бондарь, Анастасия Галашина, Артём Черноусов, Светлана Гомбоева, Михаил Артамонов, Татьяна Минина, Антон и Кирилл Бородачёвы, Андрей Замковой, Сергей Семёнов, Ангелина Шкатова.
Остальные военные спортсмены были награждены ведомственными медалями.
На Олимпиаде-2020 российские спортсмены завоевали 71 награду. Большую часть медалей в общей копилку сборной принесли спортсмены Центрального спортивного клуба армии — 45. Из них 11 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых.
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