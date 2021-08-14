Овечкин: нашим девчонкам дали серебро в художественной гимнастике. Лично мне было обидно

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказал мнение об Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Смотрел ли Олимпиаду в Токио? Только некоторые моменты, потому что у меня были тренировки. А так наша сборная показала хороший результат. И это несмотря на то, что были дисквалификации. Понятное дело, если бы на Олимпиаду поехал полный состав, было бы больше медалей. Но что есть, то есть.
Зацепил ли какой-то особенный момент? Ну, конечно. Нашим девчонкам дали только серебро в художественной гимнастике. А не золото. Лично мне было чуть обидно», — приводит слова Овечкина сайт «Матч ТВ».
Россиянка Дина Аверина стала второй в личном многоборье, уступив золото израильтянке Линой Ашрам, которая потеряла предмет в упражнении с лентой. Также сборная России впервые с 2000 года уступила золото Олимпиады в групповом многоборье.
- 14 августа 2021
-
23:53
-
22:11
-
21:33
-
20:25
-
19:09
-
17:59
-
17:14
-
16:04
-
15:42
-
14:48
-
14:19
-
13:42
-
12:16
-
12:01
-
11:44
-
11:26
-
11:06
-
10:57
-
00:58
-
00:15
- 13 августа 2021
-
23:40
-
22:50
-
22:03
-
21:48
-
20:57
-
19:46
-
18:48
-
18:34
-
17:41
-
17:05
-
16:46
-
16:39
-
16:28
-
16:20
-
16:07