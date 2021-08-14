Овечкин: нашим девчонкам дали серебро в художественной гимнастике. Лично мне было обидно

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказал мнение об Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Смотрел ли Олимпиаду в Токио? Только некоторые моменты, потому что у меня были тренировки. А так наша сборная показала хороший результат. И это несмотря на то, что были дисквалификации. Понятное дело, если бы на Олимпиаду поехал полный состав, было бы больше медалей. Но что есть, то есть.

Зацепил ли какой-то особенный момент? Ну, конечно. Нашим девчонкам дали только серебро в художественной гимнастике. А не золото. Лично мне было чуть обидно», — приводит слова Овечкина сайт «Матч ТВ».

Россиянка Дина Аверина стала второй в личном многоборье, уступив золото израильтянке Линой Ашрам, которая потеряла предмет в упражнении с лентой. Также сборная России впервые с 2000 года уступила золото Олимпиады в групповом многоборье.