«Били кулаком в рот». Участник Игр из Ирландии подвергся жёсткому нападению на родине

Джек Вулли, 22-летний ирландский тхэквондист, участник Олимпиады-2020 в Токио (Япония), подвергся жёсткому нападению в Дублине. Спортсмен находится в больнице и нуждается в хирургическом вмешательстве.
Участник Игр из Ирландии подвергся жёсткому нападению на родине
Фото: https://instagram.com/jack__woolley__?utm_medium=copy_link
По информации Miror, прошлой ночью Вулли отдыхал с друзьями. «Я переходил дорогу, там было много людей. Они просто били меня кулаком в рот. Сейчас у меня наложены временные швы, я нуждаюсь в пластической операции, в общем – я в порядке», — сказал Вулли в «сториз» своего «инстаграма». По словам Вулли, нападавшие были «случайными наркоманами».
На Играх в Токио Вулли в 1/16 финала проиграл аргентинцу Лукасу Гусману. Он стал первым в истории ирландским тхэквондистом, который принял участие в олимпийских соревнованиях.
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