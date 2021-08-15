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Звезда «Теории большого взрыва» намерена купить лошадь, которую избили на Олимпиаде 2021

Звезда «Теории большого взрыва» намерена купить лошадь, которую избили на Олимпиаде-2020
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Американская актриса Кейли Куоко, наиболее известная по роли в популярном телесериале «Теория большого взрыва», заявила о намерении купить лошадь, которая подверглась насилию на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) со стороны немецкого тренера Ким Райснер. Райснер является наставником пятиборки Анники Шлой, по словам очевидцев, она ударила лошадь спортсменки за то, что та отказалась подчиняться ей во время конкура.

«Моим долгом будет прокомментировать этот позор. Это не олимпийский конкур. Это отвратительное, оскорбительное представление вида спорта. Данной команде должно быть стыдно за себя. Эта наездница и её тренер – настоящий позор. Я куплю эту лошадь и покажу ей жизнь, которой она достойна. Назовите вашу цену», — приводит слова Куоко Metro.

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