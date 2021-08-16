Волейболист Михайлов: Олимпиада-2024? Если буду здоров и востребован, то почему бы и нет

Российский волейболист Максим Михайлов поделился впечатлениями от выступления на Олимпиаде-2020 в Токио, а также рассказал о планах на следующие Игры.
«При нынешней большой конкуренции в волейболе попадание в тройку на Олимпиаде — серьёзное достижение. Но, безусловно, есть и капля разочарования. Не дожали, не смогли выжать максимум из этого шанса.
На таких больших турнирах уже трудно чему-то научить игроков, поэтому куда важнее точечные подсказки и создание хорошей рабочей атмосферы. У нас в команде собрались единомышленники, которые ради командного успеха готовы перешагнуть через себя, подавить своё эго. Все люди в сборной с титулами, с наградами, но в интересах команды они были готовы выполнять конкретные, более узкие задачи.
Важную роль в создании атмосферы сыграл генеральный менеджер Сергей Тетюхин. Он постоянно общался с ребятами, объяснял, как лучше справляться с теми или иными ситуациями, поддерживал. Кто-то сам подходил к нему за советами. Он человек опытный и очень авторитетный, который своим присутствием добавляет уверенности.
К Олимпиаде-2024 мне будет уже 36 лет, но если буду чувствовать себя хорошо, если буду здоровым и мотивированным, если буду востребован, то почему бы и нет. Олимпиада не может надоесть. Но пока не хочу загадывать так далеко. Предпочитаю жить ближайшим сезоном», — приводит слова Михайлова «Спорт Бизнес Online».
- 16 августа 2021
-
11:02
-
10:53
-
10:50
-
10:45
- 15 августа 2021
-
16:22
-
15:11
-
13:49
-
13:09
-
12:19
-
12:01
-
11:51
-
10:58
-
10:05
-
00:54
- 14 августа 2021
-
23:53
-
22:11
-
21:33
-
20:25
-
19:09
-
17:59
-
17:14
-
16:04
-
15:42
-
14:48
-
14:19
-
13:42
-
12:16
-
12:01
-
11:44
-
11:26
-
11:06
-
10:57
-
00:58
-
00:15
- 13 августа 2021
-
23:40