Синхронистка Шурочкина — о финале ОИ в группе: с нами могли поступить как с гимнастками

Олимпийская чемпионка в группе синхронистка Мария Шурочкина рассказала об опасениях, которые испытывали её коллеги по команде в финале Олимпиады в Токио.

«Бывает очень обидно слышать: мол, в синхронном золоте никто не сомневается до такой степени, что сами соревнования можно вообще не смотреть. Хотя ради каждой следующей победы нам приходится работать намного больше. Страх проиграть мне знаком. Лично я сомневаюсь всегда. Группа очень сложна тем, что каждый из нас отвечает за другого и одновременно сам зависит от чужих действий. Такой очень тонкий механизм: убери винтик, и всё развалится. Каждый день возникают какие-то сомнения, мысли о том, что у нас никогда не получится добиться того, чего хочет от нас тренер. В этом плане выступать в группе намного сложнее, чем в дуэте и тем более в соло.

В Токио, кстати, мы выступали в финале уже после того, как случилось поражение в художественной гимнастике. Мне крупно повезло на самом деле: я перед стартом не сидела в телефоне, не знала ничьих результатов и была сосредоточена только на своих задачах. Девчонки же потом признались, что выходили на старт с мыслью: не дай бог случится хоть какая-то ошибка! Ведь в этом случае с нами могут поступить точно так же, как это произошло у гимнасток. Мы ведь не меньше надоели миру своими победами», — приводит слова Шурочкиной RT.