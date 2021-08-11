Синхронистка Мария Шурочкина поддержала партнёршу, которая не получила золотую медаль

Двукратная Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Мария Шурочкина поблагодарила команду после выступления на Олимпийских играх в Токио.
«Мы дома. Воспоминания о необыкновенно ярких моментах переполняют, но делиться ими я буду постепенно, а пока хочу сказать вот о чём…
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Не буду приуменьшать значимость чьих-то усилий, но мне кажется, что выступать индивидуально, отвечая только за себя (не зависеть от действий другого) намного проще, чем в команде. Когда каждая является неотъемлемой частью сложного механизма, каплей могущественного океана, тем самым ключевым звеном, без которого победа невозможна. И я невероятно благодарна каждой из вас — Светлане Ромашиной, Александре Пацкевич, Владе Чигирёвой, Алле Шишкиной, Светлане Колесниченко, Полине Комар, Марине Голядкиной.
Но отдельную благодарность я хочу выразить Веронике Калининой. Вероника прошла весь этот путь вместе с нами, плечом к плечу. Она так же, как мы, превозмогала боль, преодолевала многочисленные препятствия и ежедневно доказывала преданность общему делу. Она ни разу, ни на секунду, нас не подвела. И я уверенно заявляю, что Вероника лучшая запасная, которую я когда-либо знала. К сожалению, несмотря на свою силу, стойкость и несгибаемость, Вероника НЕ получила Олимпийскую Золотую медаль. На эту несправедливость могу сказать только одно: Вероника, это очередное испытание для тебя, которое ты обязательно пройдёшь, не опустив свои женственные, но сильные руки, и докажешь (в первую очередь себе), что ты — лучшая, лучшая во всём. Просто запасись терпением и верой. Я не сомневаюсь в тебе и от всей души желаю выстоять. Люблю тебя и благодарю за всё!" — написала Мария в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Марии Шурочкиной.
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