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Украинцу Жану Беленюку присвоили звание старшего лейтенанта и подарили оружие

Украинцу Жану Беленюку присвоили звание старшего лейтенанта и подарили оружие
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Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и депутат украинской фракции «Слуга народа» Жан Беленюк получил новое воинское звание, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

На торжественной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским борцу присвоили звание «старший лейтенант». Министр обороны Украины Андрей Таран лично вручил Беленюку соответствующий документ и пистолет Макарова в качестве поощрения.

Беленюк завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. В финальном поединке он победил представителя Венгрии Виктора Лоринца со счётом 5:1. Беленюк стал единственным обладателем золотой медали на Играх в составе сборной Украины.

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